Juventus, testa al Dortmund: ecco chi sembra certo di scendere in campo

Dopo aver vinto il derby d'Italia contro l'Inter, per la Juventus si presenta subito un appuntamento importante, ovvero la Champions League

La Juventus conquista il suo primo big match della stagione. Grazie alla rete di Adzic, infatti, i bianconeri riescono a trovare un successo importantissimo contro l’Inter di Chivu; gara che, fin dai nastri di partenza, è apparsa come il primo crocevia stagionale della formazione bianconera. Una volta conclusi i festeggiamenti per questo trionfo piuttosto significativo, per i bianconeri però arriva subito il momento di voltare e, in particolare, pensare all’inizio della Champions League.

Dopodomani, infatti, all’Allianz Stadium di Torino si presenta il Borussia Dortmund, appuntamento che per gli uomini di Igor Tudor assume un’importanza decisiva per provare a portarsi a casa i primi punti di questa edizione di Champions. Oggi il tecnico croato ritroverà il gruppo, e proverà a capire le condizioni dei suoi giocatori, i quali hanno comunque speso diverse energie nel big match contro l’Inter. Domani dunque sarà una giornata particolarmente rilevante anche per quanto riguarda discorsi attinenti l’undici iniziale che scenderà in campo contro i gialloneri.

Prenderà parte al match sicuramente Andrea Cambiaso, voglioso infatti mettersi alle spalle l’espulsione arrivata nella prima giornata di questo campionato contro il Parma. Proprio l’esterno italiano potrebbe diventare un’arma utile per il tecnico juventino nella gara contro la squadra tedesca. Per il resto, invece, nel corso della giornata verranno valutate le condizioni di tutti i singoli giocatori. Allo stesso tempo, un reparto che merita di essere approfondimento è sicuramente l’attacco.

In effetti, Dusan Vlahovic contro l’Inter (sceso in campo dal primo minuto) ha deluso, e la sensazione che si ha è che il suo rendimento possa apparire più funzionale per la Juventus da subentrato. Di fronte alla situazione del serbo, dunque, Jonathan David si ricandida per una maglia da titolare, visto anche l’assist offerto ad Adzic per il gol utile per portare a casa i tre punti contro l’Inter. In vista di Dortmund, dunque, Tudor potrebbe tornare alle origini, vale a dire schierare il canadese dall’inizio, con il serbo pronto a subentrare a gara in corso.