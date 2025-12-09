Juventus, Doni su Spalletti: "Un genio. Luciano è una persona..."

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex portiere della Roma in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: il suo pensiero su Spalletti

In un’intervista rilasciata ai taccuini de La Gazzetta dello Sport Doni, ex portiere della Roma, ha espresso il proprio pensiero su mister Spalletti, allenatore che ha avuto nei suoi anni trascorsi in giallorosso. Queste le dichiarazioni rilasciate dal portiere brasiliano:

“Spalletti? Un genio. Luciano è una persona vera, diretta. Ti dice le cose in faccia. Poi era meglio non farlo arrabbiare, poteva pure prenderti a schiaffi. Quando urlava faceva tremare i muri di Trigoria. Io vicino alla Juve? Sì, due volte. Una dopo il primo anno in Italia, un’altra dopo la mia esperienza al Liverpool. I bianconeri cercavano un vice Buffon, sarei lì andato a giocarmi il posto. Nel 2006 mi voleva anche il Barcellona di Eto’o e Messi. Ero uno dei portieri del Brasile, ci sta che mi cercassero le grandi europee. Io, però, volevo giocare sempre e a Roma stavo davvero bene”.