Juventus, domani Spalletti non terrà la conferenza stampa

Il primo derby stagionale si sta avvicinando, sabato all’Allianz Stadium, la Juventus ospiterà il Torino di Marco Baroni. Domani, sarà giorno di vigilia della gara. Luciano Spalletti, pronto a vivere il suo primo derby sulla panchina bianconera, non terrà però la consueta conferenza stampa.
Il motivo per cui il tecnico toscano non si presenterà davanti ai giornalisti, è legato al fatto che domani in casa Juventus si terrà l’Assemblea Degli Azionisti. Spalletti quindi, parlerà soltanto dopo la gara contro il Torino.