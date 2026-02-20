Juventus, domani sarà emergenza in difesa

Come vi abbiamo anticipato poco fa, la FIGC ha respinto la richiesta di grazia presentata dal club bianconero per ‘acclarata ingiustizia’ dopo l’espulsione rimediata da Kalulu nel derby d’Italia.
Un’ulteriore brutta notizia per Luciano Spalletti, che ha già annunciato che dovrà rinunciare anche a Gleison Bremer per la gara contro il Como. Sarà fuori anche Emil Holm, infortunatosi durante il derby d’Italia.
Davanti al tecnico toscano si aprono quindi due scenari: optare per una linea a tre oppure a quattro. Nel primo caso, l’allenatore potrebbe tornare a schierare Koopmeiners come braccetto, con Gatti e Kelly a completare il pacchetto difensivo.
Se invece la Juventus dovesse giocare con quattro difensori, Spalletti si affiderebbe sempre a Kelly e Gatti, con Cambiaso e Cabal schierati nel ruolo di terzini.