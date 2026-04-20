Il dilemma Holm: talento da Juve, ma il fisico frena

In casa Juventus, il dibattito attorno al futuro di Emil Holm si fa sempre più serrato. L’esterno svedese, arrivato con grandi aspettative e la stima di Luciano Spalletti, sta dimostrando una qualità indiscutibile. Qualità, però, che si scontra frontalmente con una fragilità atletica preoccupante. Dopo l'ultima sfida, il tecnico bianconero è intervenuto con decisione in conferenza stampa per spegnere le polemiche sulla sostituzione del giocatore, spiegando che la scelta è stata dettata esclusivamente dalla prudenza. "Holm è stato al livello di tutti gli altri in campo", ha ribadito Spalletti, sottolineando come lo svedese abbia la caratura tecnica e tattica necessaria per indossare stabilmente la maglia della Juventus. La sua capacità di arare la fascia e la sua pericolosità offensiva — testimoniata dalla traversa colpita nell'ultimo match e dalla prestazione maiuscola contro l'Atalanta — non sono in discussione, ma il progetto tecnico deve fare i conti con la realtà dell'infermeria.

Un talento cristallino e il nodo del riscatto

Per Luciano Spalletti, lo svedese rappresenta l’identikit perfetto dell’esterno moderno: fisico imponente, buona tecnica di base e una capacità innata di attaccare lo spazio. Il tecnico toscano sembra aver già deciso che, dal punto di vista puramente calcistico, Holm merita la riconferma. Tuttavia, la volontà dell'allenatore si scontra con le rigide logiche di bilancio della Continassa. Il riscatto pattuito con il Bologna, fissato a una cifra vicina ai 18 milioni di euro tra parte fissa e bonus, viene considerato attualmente proibitivo dalla dirigenza bianconera, soprattutto alla luce dello scarso minutaggio accumulato finora. L’idea della società sarebbe quella di rinegoziare i termini dell’accordo, cercando di abbassare le pretese del club emiliano per rendere l’investimento più sostenibile e, soprattutto, meno rischioso a lungo termine.

L'ombra degli infortuni: serve continuità

Nonostante la fiducia incrollabile del mister, c’è un dato che gela gli entusiasmi e impone una riflessione profonda: la tenuta fisica. Da quando è approdato a Torino, Emil Holm ha collezionato solo 184 minuti complessivi. A pesare come un macigno sono i 46 giorni trascorsi in infermeria, un tempo infinito per una squadra impegnata su più fronti. Quello rimediato nell'ultima uscita è il quarto infortunio muscolare della stagione tra l'esperienza in Emilia e quella all'ombra della Mole. Sebbene gli esami strumentali abbiano scongiurato lesioni gravi, parlando di un sovraccarico al polpaccio, il trend non può essere ignorato. La Juventus ha bisogno di guerrieri pronti alla battaglia ogni tre giorni: Holm dovrà dimostrare in questo finale di stagione di aver superato i propri limiti fisici per guadagnarsi la conferma definitiva.