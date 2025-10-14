Juventus, aumenta il digiuno da gol per Openda: il dato aggiornato dice che...

Prosegue il momento difficile dell'ex calciatore del Lipsia: emblematico in tal senso il dato sul suo digiuno da gol

Lois Openda fatica ancora a trovare spazio nel Belgio di Garcia. Nel successo contro il Galles, infatti, il calciatore della Juventus non è stato impiegato neanche un minuto: un aspetto che contribuisce ad aumentare ancor di più il digiuno da gol dell’attaccante, per il quale ora diventano 186 i giorni senza segnare, e domenica a Como diventeranno ben 191, e con la maglia della nazionale 365, praticamente un anno.

L’ex Lipsia, in particolare, oggi farà ritorno a Torino e proverà fin da subito a mettersi a disposizione di Tudor. Nello specifico, sarà il primo dei tre centravanti (in effetti Vlahovic gioca oggi, mentre David dovrà attendere mercoledì), quindi anche il primo ad avanzare una candidatura più concreta per la prima gara di un trittico di ferro. Dopo Como, infatti, per i bianconeri sarà il momento di affrontare Real Madrid e Lazio, tutte partite in trasferta.

A proposito del Real Madrid: contro quest’ultimo Openda ha già giocato tre volte, senza però mai pungere e senza conquistare la vittoria. Difficile ipotizzare che la sua rinascita possa ripartire

dal Bernabeu, ma deve trovare uno stimolo utile per uscire fuori da un momento molto complicato e ben diverso da come aveva pensato.