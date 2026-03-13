Juventus, la difesa è il miglior attacco. Il dato sui gol dei difensori

La Juventus ha trovato una quadra visti i problemi nel reparto d'attacco. Con Spalletti, la Juventus segna tantissimo con i difensori.

Spalletti non ha avuto a disposizione degli attaccanti che hanno soddisfatto le sue aspettative. Vlahovic e Milik stanno tornando dopo mesi di infortunio, David e Openda sono risultati sottotono rispetto ai numeri con cui si presentavano. Ma il tecnico toscano non ha demorso, e ha trovato un’ottima soluzione che gli garantiscono un primato in Serie A. Nessuna squadra, dall’arrivo di Spalletti, ha segnato più dei bianconeri con i difensori.

Sono 13 le reti siglate dal reparto arretrato in 19 partite di campionato. Una percentuale di gol importante: sono infatti il 36% dei gol totali della Juventus. I gol totali dei trequartisti sono soltanto 16. I vari Yildiz, Boga e Conceição hanno segnato soltanto 3 gol in più dei loro compagni di difesa. Da Gatti a Kalulu, passando per Bremer e Kelly, fino a Cabal e Kostic: la difesa è diventata il miglior attacco della squadra bianconera.

La situazione, però, dovrà cambiare nelle settimane successive e sicuramente nella prossima stagione. Spalletti è sempre stato un allenatore che valorizza i suoi attaccanti: da Dzeko alla Roma fino a Oshimen al Napoli, passando per Icardi all’Inter. L’unico vero colpo che la Juventus dovrà fare è proprio quello di una punta centrale.

Spalletti, contro l’Udinese, avrà a disposizione per la prima volta tutti gli attaccanti della rosa. Oltre a David e Openda, saranno convocati anche Vlahovic e Milik, a meno di improvvise ricadute. Una notizia importante che permetterà all’allenatore bianconero di avere soluzioni in più. Ma la difesa è sempre pronta per dare una mano anche in fase offensiva.