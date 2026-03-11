Juventus, Di Natale sulla crisi degli attaccanti. E su Spalletti…

Antonio "Totò" Di Natale si è espresso in merito ai pochi gol segnati in Serie A in questa stagione. Ha, però, anche elogiato Spalletti.

Totò Di Natale, in una intervista rilasciata a la Gazzetta dello Sport, ha parlato degli attaccanti e dei pochi gol segnati quest’anno in Serie A. L’ex numero 10 ha segnato 209 gol in Serie A, con le maglie di Empoli e Udinese. Una somma di gol importante, che gli permettono il piazzamento in sesta posizione tra i marcatori all-time in Serie A.

Di Natale ha parlato della crisi dei numeri 9 in questo campionato. Il solo Lautaro Martinez ha raggiunto la doppia cifra, segnando 14 gol.

Il bomber ha poi parlato dell’attuale tecnico bianconero, Luciano Spalletti, esaltandone le sue qualità. Di seguito, le sue dichiarazioni.

Qual è il problema?

“Sono diversi. Il nostro campionato non ha più i bomber degli anni d’oro, ma nemmeno quelli dell’ultimo decennio: penso a Higuain, Ibrahimovic, Icardi, Immobile, Osimhen… Tutti goleador seriali, centravanti da 20-30 reti a campionato e anche di più. Meno qualità negli ultimi metri e anche nei centrocampisti che devono rifinire l’azione”.

C’è dell’altro?

“Molte squadre prediligono palleggiare molto e anche dal basso, il risultato è che si vedono meno azioni dirette verso la porta. Questo modo di giocare spesso facilita il lavoro delle difese avversarie, che hanno più tempo per ragionare e “leggere” le varie situazioni”.