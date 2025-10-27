Juventus, Di Marzio: “ Spalletti è in pole”

Secondo Gianluca Di Marzio, Luciano Spalletti è in pole per essere il futuro allenatore della Juventus. Le prossime ore saranno decisive

Dopo l’esonero di Igor Tudor, la società bianconera è alla ricerca del nuovo allenatore. Le prossime ore, saranno decisive per conoscere le mosse della dirigenza juventina. Il club è deciso ad orientarsi verso un profilo di spessore e, che possa garantire esperienza e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Al momento, secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Gianluca di Marzio la prima scelta è Luciano Spalletti. Sul proprio sito ufficiale Di Marzio scrive così: “In casa Juventus Luciano Spalletti è la prima scelta per il post Tudor. Nelle prossime ore, la società cercherà di approfondire la strada che potrebbe portare all’ex ct della nazionale italiana”.