Juventus, Di Marzio sgancia la bomba: "Al posto di Tudor..."

Di Marzio ha fatto il punto della situazione parlando di quello che potrebbe succedere rispetto alla panchina della Juve dopo l'addio di Tudor

Tudor non è più l’allenatore della Juventus. E’ arrivata la conferma ufficiale, dopo che anche Juvenews.eu questa mattina aveva anticipato tutti con l’indiscrezione che abbiamo inviato a tutti gli iscritti alle nostre notifiche (se non lo siete, fatelo per avere notizie in anteprima). E ora, il punto è: cosa succederà?

Addio Tudor, la Juventus starebbe già parlando con un altro tecnico

Per capirlo, vi riportiamo quelle che sono le parole di Gianluca Di Marzio che ha parlato proprio di questo. Ossia di chi sarebbe ora in pole per sostituirlo. Ecco le sue parole:

“In casa Juventus continuano le manovre per il dopo Tudor. Nella giornata di oggi, 27 ottobre, la società bianconera ha comunicato ufficialmente l’esonero del tecnico. Decisiva la sconfitta per 1-0 maturata ieri contro la Lazio, che ha posto fine all’avventura del croato dopo 24 partite alla guida della Juve.

Il club ha già avviato i primi contatti con Luciano Spalletti, reduce dall’esperienza con la Nazionale italiana. Le parti stanno discutendo sia l’aspetto tecnico del progetto sia le condizioni economiche richieste dall’ex allenatore del Napoli.

Come alternativa resta in corsa Roberto Mancini, recentemente impegnato sulla panchina dell’Arabia Saudita. Il suo nome era stato preso in considerazione anche dopo l’esonero di Thiago Motta, ma all’epoca le trattative si arenarono per la richiesta di un contratto di un anno e mezzo. Più defilata ma ancora viva l’opzione che porta a Raffaele Palladino, attualmente libero dopo la separazione dalla Fiorentina al termine della passata stagione“. Quello che succederà lo staremo a vedere. Restate su Juvenews.eu, connessi, per avere tutti gli ultimi aggiornamenti.