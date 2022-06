Juventus, Di Maria ha finalmente detto sì: l’operazione si sblocca

Secondo la rosea, infatti la negoziazione dovrebbe essere agli ultimi dettagli, quindi già nei prossimi giorni tutta l'operazione potrebbe essere annunciata. Un rinforzo importante, di caratura internazionale per la Juventus, che finalmente avrà il suo esterno destro di livello mondiale, per puntare alla vittoria in Italia e convincere anche in Champions League. Un innesto voluto a tutto i costi da Massimiliano Allegri , che reputa El Fideo perfetto per il suo 4-3-3, nuovo modulo per la prossima stagione. Novità spiegata proprio dal mister livornese a DAZN qualche settimana fa: "Nella prossima stagione potremmo vedere la Juventus con due esterni" . Dichiarazioni che non fanno altro che confermare l'importanza dell'acquisto di Angel Di Maria.

C'è anche da dire che l'argentino, quasi 35 anni, partirà poi per il Qatar a metà stagione, disputando per un mese il Mondiale, fattore da non sottovalutare poi per il rientro nel 2023, soprattutto in relazione all'età del classe '88. Nonostante questo la Juventus ha voluto puntare su Di Maria, pianificando già una gestione ad hoc in vista dei big match e delle partite di Champions League, per avere quello slancio in più come leadership e qualità. Proprio nella giornata di ieri El Fideo aveva rilasciato delle dichiarazioni a ESPN, prendendo tempo per la decisione. 24 ore dopo sembra un'altra storia, Di Maria è ad un passo dalla Juve.