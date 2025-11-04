Juventus, Di Gregorio a Sky:”L’obiettivo è cercare i primi tre punti”

Michele Di Gregorio insieme al mister Spalletti ha presentato la sfida di Champions in conferenza stampa. Leggiamo un‘estratto dell’intervista

Michele Di Gregorio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Di seguito un’estratto delle sua intervista:

IL GRUPPO

“Sicuramente lo spogliatoio sta meglio, quando si vince l’umore è alto. Dobbiamo, però, continuare su questa strada perchè siamo soltanto all’inizio ed è importante confermare queste due vittorie. Quando c’è un esonero i primi che si sentono responsabili sono i giocatori. Ci siamo chiesti che cosa non andasse, abbiamo cercato di avere un atteggiamento ancora più forte, di responsabilizzarci di più. Penso che dalla partita contro l’Udinese si sia visto un altro tipo di atteggiamento. Responsabilità è stata la parola che abbiamo usato di più tra di noi in spogliatoio dopo la sconfitta di Roma contro la Lazio.

Koopmeiners difensore? Teun è un ragazzo serio, un grande professionista e un giocatore forte. L’altra sera ha giocato in una posizione in cui con noi non aveva mai giocato, ma quando uno ha qualità si può adattare. La mia stagione fino a qui? Spero di poter fare sempre meglio e continuare a dare una mano alla squadra”.

GLI OBIETTIVI

“Quando sei alla Juventus gli obiettivi ci sono. È un club abituato a vincere, di conseguenza si cerca sempre di mettere le basi per fare bene partita dopo partita e soltanto pensando a una gara dopo l’altra si possono raggiungere gli obiettivi più grandi che ci si pone”.

