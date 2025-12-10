Juventus, Di Gregorio a Sky: “Oggi c’è da vincere”

Le parole del portiere bianconero prima di Juventus-Pafos.

Michele Di Gregorio è intervenuto ai microfoni di Sky prima del match Juventus-Pafos. Qui sotto le parole del portiere bianconero:

Oggi serve la vittoria: “Sì, ma credo che la responsabilità sia sempre di tutti, di tutti noi che siamo dentro la Juve. Quindi, come hai detto tu, oggi c’è da vincere, c’è solo un risultato e quindi è quello che vogliamo fare e che proveremo a fare”.

Il Pafos: “Abbiamo analizzato, guardato come facciamo sempre. Hanno giocatori di potenzialità individuale lì davanti e sicuramente c’è da tenere l’attenzione molto alta”.

Prima da titolare per Zhegrova: “Noi Edon lo vediamo sempre in allenamento e anche quando è entrato ci ha sempre dato una grossa mano. È un giocatore con una qualità molto alta, lo ha dimostrato, quindi siamo tranquilli”.