Juventus, Di Canio a Sky: “Spalletti deve giocare con il 4-3-3”

Paolo di Canio, dagli studi di Sky Sport, si è soffermato sul momento della Juventus. Scopriamo le due dichiarazioni.

Paolo Di Canio, presente nel salotto di Sky Calcio Club, ha parlato in merito alla scelta di Luciano Spalletti e l’esonero di Igor Tudor. Qui sotto le sue dichiarazioni:

Cosa dovrà fare Spalletti?

“Serve un sistema ben definito. Se vuoi fare partecipi tutti i componenti della rosa serve un 433. Hai le coppie in tutti i ruoli: gli esterni, le mezzali, le punte, i difensori centrali. E così non giochi con i 3 dietro che è difficile. Saresti più coperto e puoi liberare la giocata di un centrocampista. Così includi tutti tranne Kostic che puoi adattare. Ci vuole chiarezza, Yildiz così cerca di fare troppo, devi dargli delle certezze col 433 e fare due movimenti e basta. Devi togliere la confusione all’inizio. Spalletti non è scemo, sa di non avere l’eccellenza, deve mandare in campo un buon prodotto per battere le squadre che sono inferiori alla Juve”.

Dove ha sbagliato Tudor?

“L’errore di Tudor è stato non accontentarsi e frustrarsi pretendendo l’eccellenza da una squadra che non gliela poteva dare. E così ha iniziato a sperimentare troppo e andare in confusione”.