Del Piero a Sky: "La Juve deve trovare equilibrio. Sembra che..."

Direttamente dagli studi di Sky Alessandro Del Piero, leggenda della Juventus, ha commentato in questo modo il periodo che sta attraversando la squadra bianconera, soffermandosi in particolare sulle difficoltà vissute nella gara contro il Bodo/Glimt. Di seguito il pensiero offerto dall’ex capitano bianconero sul match disputato dagli uomini di Spalletti contro la squadra norvegese:
“La Juve deve trovare equilibrio, fino all’ultimo minuto ha rischiato di perdere la partita. La sensazione di andare in difficoltà la trasmette troppo spesso, sembra che gli avversari ti possano sempre fare male. Siamo a godere di una vittoria con dei ma importanti”.