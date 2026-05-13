Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero, ha parlato della corsa Champions quando mancano ormai due gare alla fine del campionato. Qui sotto le sue parole:

"Se andiamo a vedere gli ultimi risultati indubbiamente Juventus e Roma hanno un piglio diverso, il Como continua a vincere, mentre le battute di arresto di Napoli e Milan preoccupano i rispettivi allenatori e ambienti. In un campionato ci sono momenti duri, gli ultimi 180 minuti serviranno a definire chi la vuole di più, chi ha lavorato meglio, chi è arrivato più fresco. Ovviamente le variabili che ti portano a vincere sono tante. Tutte e 5 sono coinvolte, questa è una bella cosa".