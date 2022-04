Juventus, il futuro di De Winter è un rebus: cessione o permanenza?

La Juventus, nelle prossime settimane, dovrà decidere anche cosa fare con Koni De Winter, giovane talento del club bianconero.

La Juventus sta lavorando attivamente per non farsi trovare impreparata in vista del prossimo calciomercato estivo. I problemi sono diversi, ma è soprattutto la difesa a preoccupare. Infatti, Giorgio Chiellini in questi giorni sta decidendo il proprio futuro, in bilico tra MLS, dirigenza o ultimo anno nel calcio giocato, quindi il club piemontese potrebbe intervenire sul mercato, considerando che anche Bonucci non è più affidabile come un tempo. De Ligt è il perno da cui ripartire, il talento che dovrà guidare la difesa per le prossime stagioni. A parte l'olandese, però, come visto in precedenza, non ci sono certezze, motivo per cui la Juventus sta cercando di risolvere questo problema.