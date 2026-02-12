Juventus, De Grandis a Sky: “Cambiaso è in un momento di difficoltà”

Stefano De Grandis, ha parlato in merito alle recenti prestazioni di Andrea Cambiaso. Leggiamo le sue parole.

“Cambiaso, prima di questa stagione di letargo, sembrava il giocatore di fascia più vicino a Dimarco per la capacità di crossare in corsa, di avere tecnica, di fare anche la mezzala aggiunta. Quindi era veramente il jolly con più gamba nel momento in cui la Juventus andava male. Quando tutti sono cresciuti, lui è rimasto indietro.

Quindi capisco le perplessità, però secondo me, uno come lui è recuperabile. Ovviamente il problema del centravanti esiste, io difendo David però è uno che non ha tantissima dimestichezza con il goal. Cioè è uno che nell’area di rigore tira poco, cerca sempre l’assist”. Queste le parole di De Grandis.