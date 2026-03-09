Juventus, continua il periodo negativo di David

In una Juventus che ha ripreso a correre in campionato con l’obiettivo quarto posto, emerge ancora una volta il rendimento sottotono di Jonathan David.

La Juventus è tornata a sorridere con una netta vittoria ai danni del Pisa con il risultato di 4-0. Ora più che mai i bianconeri sono costretti ad approfittare del calendario favorevole, per conquistare punti importanti in ottica di un piazzamento nella prossima edizione di Champions League. Per fare ciò, servirà naturalmente l’apporto di tutti i giocatori, che dovranno compattarsi e credere nell’obiettivo comune.

Una nota negativa arriva però dal reparto offensivo, in particolare dal rendimento sottotono di Jonathan David. Il centravanti canadese non trova il gol da ben un mese, la sua ultima marcatura risale infatti al match disputato contro il Parma l’1 febbraio scorso. Le difficoltà dell’attaccante sono evidenti e di questo se ne è accorto anche mister Spalletti, che proprio durante l’ultima gara contro il Pisa, ha deciso di sostituirlo a fine primo tempo. Al termine della stagione mancano ormai poche gare, e con il rientro imminente di Dusan Vlahovic, David rischia di concludere la stagioni con numeri abbastanza deludenti.