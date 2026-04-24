Nel corso di Sky Sport 24, Giovanni Guardalà ha parlato del futuro di Jonathan David, che negli ultimi cinque turni di campionato si giocherà la permanenza alla Juventus:

“Jonathan David sta mostrando segnali di crescita: ha segnato e fatto una buona partita contro il Bologna, ricevendo anche applausi alla sostituzione dopo essere stato spesso criticato. Una situazione simile l’aveva già vissuta al suo primo anno al Lille, dove inizialmente aveva faticato molto senza gol né assist, per poi migliorare nel finale di stagione con buoni numeri. L’auspicio di Luciano Spalletti sarebbe sicuramente che riuscisse a ripetersi anche stavolta, mettendo a segno qualche gol e qualche assist nelle ultime partite.

Nelle stagioni successive in Francia, infatti, è poi cresciuto esponenzialmente fino a diventare molto prolifico, arrivando a numeri importanti. Resta da capire quale sarà il suo futuro: potrebbe essere ceduto oppure restare come alternativa, visto che la Juventus cerca un attaccante titolare di alto livello. In ogni caso, i primi segnali incoraggianti ci sono”.