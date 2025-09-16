Juventus | David e quel fattore esperienza in Champions: il punto

La Juventus è pronta a vivere il suo primo grande appuntamento europeo della stagione, vale a dire il match contro il Borussia Dortmund

La Juventus di Igor Tudor si preparare ad affrontare il suo primo appuntamento di questa Champions League, vale a dire quello contro il Borussia Dortmund di questa sera con fischio d’inizio fissato alle ore 21. In vista della gara di questa ser, il tecnico juventino potrebbe contare su un fattore che potrebbe rivelarsi utile per affrontare ed eventualmente battere la formazione tedesca: ovvero quello riguardante l’esperienza.

Un fattore che potrebbe riguardare da vicino un calciatore attualmente presente nella rosa bianconera, di preciso Jonathan David. Nello specifico, l’attuale organico della Juventus ha messo a segno complessivamente 36 nella massima competizione europea: 12 di questi, quindi praticamente un terzo, sono stati segnati proprio dal canadese, realizzati in particolare in appena 22 partite (incluse le 4 partite disputate ai preliminari, che hanno fruttato 2 gol). Reti segnate ovviamente con il Lille, una squadra non costruita per arrivare in fondo nella competizione e vincere la Champions. Dietro il canadese, in particolare, ci sono Mckennie (7 gol), Vlahovic (6 reti) e Openda (5). Al canadese, dunque, il compito di guidare la formazione juventina nel suo primo grande appuntamento europeo della stagione.