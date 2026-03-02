Dopo un inizio di campionato dove la Juve era una delle migliori difese del campionato, nelle ultime settimane si registra un importante calo.

La difesa bianconera si è sempre distinta per compattezza e continuità, ma alcune certezze sembrano vacillare. Fino a gennaio, il reparto arretrato della Juventus era tra i più difficili da scardinare. I primi quattro mesi di stagione sono stati di alto livello: in campionato sono stati subiti solo 15 gol, mentre in Champions League 17. Numeri positivi, che hanno permesso ai bianconeri di raccogliere 32 punti.

Tre giocatori si sono rivelati fondamentali: Gleison Bremer, Pierre Kalulu e Lloyd Kelly. Tutti e tre hanno mostrato grande affidabilità, nonostante la condizione fisica non ottimale di Bremer. Da menzionare anche Federico Gatti, sempre pronto a subentrare in caso di necessità, pur con qualche prestazione non perfetta.

A partire dal 1° febbraio, però, i numeri difensivi sono peggiorati sensibilmente. In tutto il mese sono stati subiti 19 gol, molti dei quali arrivati al primo tiro in porta concesso. La squadra bianconera non è riuscita a mantenere la porta inviolata nemmeno una volta, nonostante il solo gol subito a gennaio in tutte le competizioni. Dati che evidenziano un reparto in difficoltà, nonostante alcune grandi prestazioni individuali.