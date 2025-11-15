Juventus, Danilo: "Andrea Agnelli? Mi ha insegnato molto su..."

Così Danilo nell'intervista rilasciata O Globo: il suo pensiero sull'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli

Nell’intervista rilasciata a O Globo Danilo ha parlato anche di Andrea Agnelli. Queste le dichiarazioni dell’ex calciatore della Juventus:

“L’ex presidente mi ha insegnato molto su come si può essere professionisti, vivere per il proprio club, la propria azienda, ma con amore, passione, dedizione e sentimento. Lui ha vissuto così per la Juventus. E un atleta che considero il mio idolo è Buffon. Quando sono arrivato alla Juventus, lui era già in una fase diversa, era andato al PSG ed era tornato, ma non ha smesso di essere se stesso. Spesso, quando lasciamo il calcio, ci trasformano in stelle più grandi, ma lui, nel suo umile stile di vita, nel suo approccio alla vita, ignorava le cose che ho menzionato: dove lavoravi, dove giocavi, quale università frequentavi. Ti guardava come persona, come energia. Era un grande maestro. Ogni volta che ho bisogno di una parola, di qualcosa sul calcio, e ho bisogno di ascoltare qualcuno, lo ascolto. Lo chiamo o mi manda un messaggio audio”.