Juventus, Cuadrado parla del suo addio: "Volevo restare ma la dirigenza..."

Juan Cuadrado, ex giocatore della Juve, quest’anno è ripartito in Serie A con il Pisa dopo le parentesi che indimenticabili con Inter e Atalanta. Il colombiano, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha ripercorso i momenti più significativi della sua carriera, soffermandosi anche sull’addio ai bianconeri. Ecco le sue parole.

“La Juventus è la squadra del cuore: a Torino ho vinto tantissimo, lì sono nati i miei figli. Alcuni tifosi mi hanno fischiato per il mio passaggio all’Inter, ma io volevo e potevo restare. All’improvviso la società annunciò sui social che non mi avrebbe rinnovato il contratto. Ci restai male: avrebbero potuto chiamarmi e dirmelo. Ma la gente ha capito e mi vuole bene. Mia mamma abita a Torino e quando vado a trovarla i tifosi della Juve mi salutano con affetto. Andai all’Inter per restare ad alti livelli.”