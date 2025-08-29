Juventus, Cuadrado parla del suo addio: "Volevo restare ma la dirigenza..."
Juventus, Cuadrado parla del suo addio: "Volevo restare ma la dirigenza…"

Stefania Palminteri
roma
29 Agosto, 19:32
L'ex giocatore della Juve Juan Cuadrado
Juan Cuadrado, ex giocatore della Juventus, sulle colonne della Gazzetta dello Sport ha rilasciato un'intervista. Ecco le sue parole

Juan Cuadrado, ex giocatore della Juve, quest’anno è ripartito in Serie A con il Pisa dopo le parentesi che indimenticabili con Inter e Atalanta. Il colombiano, intervistato da La Gazzetta dello Sport,  ha ripercorso i momenti più significativi della sua carriera, soffermandosi anche sull’addio ai bianconeri. Ecco le sue parole.

“La Juventus è la squadra del cuore: a Torino ho vinto tantissimo, lì sono nati i miei figli. Alcuni tifosi mi hanno fischiato per il mio passaggio all’Inter, ma io volevo e potevo restare. All’improvviso la società annunciò sui social che non mi avrebbe rinnovato il contratto. Ci restai male: avrebbero potuto chiamarmi e dirmelo. Ma la gente ha capito e mi vuole bene. Mia mamma abita a Torino e quando vado a trovarla i tifosi della Juve mi salutano con affetto. Andai all’Inter per restare ad alti livelli.”

