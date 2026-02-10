Juventus, Criscitiello duro sui casi arbitrali: “ Il VAR non deve decidere le partite”

Michele Criscitiello critico con Rocchi e tutto il sistema arbitrale. Leggiamo le sue dichiarazioni al riguardo.

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Michele Criscitiello ha parlato duramente in merito ai casi arbitrali del turno di campionato appena trascorso. Leggiamo le sue parole:

“De Rossi ha ragione quando dice che non è più calcio. E’ un altro sport e ci stanno facendo passare la voglia anche di arrabbiarci. Perché è tutto folle. E ribadiamo sempre lo stesso concetto: non è un problema se vai a favore del Milan, Inter, Napoli, Juve, Lecce e Parma. Il problema è generale. I nostri arbitri sono incapaci e da quando a Lissone hanno messo i monitor sono completamente impazziti“.

Ha poi aggiunto: “Rocchi non è adeguato. Non è una offesa ma una constatazione. Era scarso da arbitro ed è stato capace di essere ancora più scarso da designatore. Per fortuna il mandato sta finendo e speriamo solo che chi arriverà dopo almeno abbia meno presunzione e più capacità di gestione dei fischietti italiani. Il Var non deve decidere le partite ma deve intervenire solo dove c’è un chiarissimo errore della terna arbitrale. Altrimenti non deve intervenire in nessun modo. Invece ora lo utilizziamo nella peggior maniera possibile. I rigorini decidono le partite, perdiamo più tempo al var che a giocare a calcio, mettiamo le telecamere nelle orecchie degli arbitri e pretendiamo che sappiano spiegare le loro decisioni a uno stadio intero. Siamo al punto più basso della storia dell’AIA”.