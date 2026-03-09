Juventus, Costacurta: “La mia favorita per la Champions è…”

Alessandro Costacurta si è espresso in merito alla incredibile corsa per la Champions durante la trasmissione Sky Calcio Club di Caressa.

Alessandro Costacurta non si è tirato indietro riguardo una sua opinione sulla corsa Champions. Le chance di entrare nell’Europa che conta per la Juventus sono pari a quelle delle sue contendenti. Roma e Como distano soltanto un punto dei bianconeri, l’Atalanta è più staccata ma non si può dare per esclusa. Negli studi di Sky Sport, durante il programma di Fabio Caressa Sky Calcio Club, è nata un’accesa discussione sulla corsa Champions. Ad analizzare il momento della Juventus e il suo calendario è stato l’ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta. L’opinionista si è detto scettico sulle possibilità della Vecchia Signora, vista la batosta ricevuta a livello mentale dopo l’eliminazione pesante dalla Champions contro il Galatasaray. La reazione d’orgoglio della partita di ritorno ha solo parzialmente ricucito lo strappo. La favorita, a detta di “Billy” Costacurta, è il Como di Cesc Fabregas, avvantaggiata sulle avversarie, visto anche il calendario. Le parole dell’ex difensore: “In un percorso di crescita il secondo tempo di Istanbul ferisce un po’ tutti perché quando prendi un’imbarcata del genere ti toglie delle certezze, tant’è che al ritorno stavano per fare il miracolo e quindi hanno ritrovato fiducia. La gara di ritorno di Champions ha ridato tanta forza, il carattere. Juve in Champions? Mi piace come gioca la Juve però non è quella che farà i punti. Io dico il Como favorita per la corsa Champions.”