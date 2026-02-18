Juventus, Cosatti a Sky: “Sensazioni positive per Bremer”

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Gleison Bremer.

Come vi abbiamo raccontato in precedenza, questa mattina Gleison Bremer si è presentato al J-Medical per accertamenti dopo l’infortunio muscolare che lo ha fermato nel corso della partita contro il Galatasaray.



A riportare gli ultimi aggiornamenti nel corso di Sky Sport 24, è l’inviato Francesco Cosatti. Leggiamo il suo intervento:

“A guardare come è arrivato, ovvero guidando e senza zoppicare eccessivamente quando è sceso dalla macchina, le sensazioni sono buone, ma non azzardiamo diagnosi. Sicuramente il suo infortunio arriva in un momento cruciale, con la Juve che ha in rapida successione le sfide contro Como, Galatasaray e Roma, adesso Spalletti dovrà dimostrarsi ancora una volta un top e gestire questa situazione”.