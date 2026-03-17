Juventus, la corsa Champions si gioca in casa: il calendario

La Juventus vuole conquistare il quarto posto, e per farlo sfrutterà tutte le occasioni. Il calendario juventino sarà un fattore.

La Juventus è determinata a conquistare un posto in Champions League. Luciano Spalletti si è detto motivato a raggiungere questo obbiettivo. Il mister ha sottolineato come “io viva per il quarto posto…”. Non centrare la qualificazione avrebbe delle conseguenze anche sul piano del mercato estivo, vista la modica cifra che si guadagna raggiunta la qualificazione. Il rinnovo di Spalletti è pronto e potrebbe essere ufficializzato durante la sosta. Avere un mercato che lo soddisfi, va soprattutto a suo favore.

Il calendario della Juventus recita: Sassuolo alla prossima; Genoa, Atalanta, Bologna e Milan in un infuocato mese di aprile. Rush finale contro Verona, Lecce, Fiorentina e Torino, con cui si concluderà il campionato nella settimana del 24 maggio.

Le sfide più ostiche per la Vecchia Signora sono sicuramente quelle contro Atalanta e Milan, avversarie dirette per una qualificazione europea. Non si sottovaluta però nessuna squadra: tra scontri salvezza e compagini in lotta per l’Europa, la Juventus non potrà sbagliare.

C’è dell’altro. Le partite contro Atalanta e Milan si giocheranno entrambe in trasferta, a complicare la situazione. Anche le sfide contro il Lecce e il derby contro il Torino saranno in trasferta. Per questo la Juventus non potrà perdere punti nelle prossime due partite in particolare. Sassuolo e Genoa si sono dimostrare delle squadre difficili da affrontare, ma entrambe giocheranno all’Allianz Stadium.

La Juventus in casa ha una media di 2,07 punti, in trasferta di 1,60. Spalletti dovrà portare a casa più punti possibili.