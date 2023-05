Juventus, il focus sulla stagione di Felix Correia al Maritimo

Felix Correia, centrocampista della Juventus in prestito al Maritimo, sta giocando una buona stagione in Portogallo con gli isolani.

Felix Correia, calciatore del Maritimo in prestito dalla Juventusè uno dei giovani più interessanti del panorama bianconero. Il sito di Madama ha voluto dedicargli un approfondimento sulla stagione del gioiellino della Vecchia Signora. Ecco la nota: "Questa settimana il nostro consueto sguardo ai giocatori bianconeri impegnati in Italia e in Europa va in Portogallo. Da questa nazione proviene Felix Correia, nato a Lisbona nel 2001. E in questa nazione sta giocando, in prestito, il talentuoso laterale bianconero, in prestito allo Sport Club Maritimo, squadra dell’isola di Funchal che disputa la Primeira Liga.

Felix è arrivato alla Juve dall’Olanda nel 2020, e ha al suo attivo anche una presenza in Serie A nella stagione 20/21. Il su percorso lo ha portato a militare in Under 23, oggi Next Gen, e poi, nella stagione 21/22 a Parma, dove in campionato ha giocato 21 partite. Poi, a gennaio 2023, l’approdo in Portogallo. E nelle ultime settimane, Felix si è ritagliato un ruolo da protagonista, disputando nove partite, le ultime cinque delle quali da titolare.

Non solo: Felix ha segnato e fornito un assist nella vittoria di qualche settimana fa (4-2) contro il Boavista, e ha ancora rivestito i panni dell’assistman nel 3-1 contro il Paços de Ferreira. Ciò nonostante, per il Maritimo la stagione è ancora lunga: gli isolani sono sedicesimi al momento, posizione che li costringerebbe ai play out per non retrocedere".