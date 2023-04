Juventus, i convocati per il Verona: out Chiesa e Bonucci, c’è Alex Sandro

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha scelto i convocati per la sfida con l'Hellas Verona. Out Chiesa e Bonucci.

redazionejuvenews

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato la lista dei convocati per il match di questa sera contro l'Hellas Verona. Non ci sono grosse sorprese nell'elenco stilato da Massimiliano Allegri, considerando che le assenze di Chiesa e Bonucci erano già preventivate da qualche giorno. Out anche Adrien Rabiot per la squalifica subita nell'ultima gara di campionato prima della sosta contro l'Inter.

Recupera invece Alex Sandro, dopo lo stop di qualche settimana che lo ha tenuto fermo. Anche Kostic, uscito malconcio dalla sosta Nazionali con la Serbia ci sarà, come Milik e Miretti, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni muscolari. Soprattutto il polacco potrà essere un'arma a gara in corso, considerando le ultime prestazioni non proprio brillanti di Kean e Vlahovic.

Ecco la lista dei convocati per l'incontro con l'Hellas Verona: "Torna la Serie A dopo la sosta per le Nazionali. La Juventus ospita l'Hellas Verona sabato 1° aprile alle ore 20:45, ripartendo dall'importante successo di San Siro contro l'Inter. Mister Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match contro i veneti. I CONVOCATI 1 Szczesny 2 De Sciglio 3 Bremer 5 Locatelli 6 Danilo 9 Vlahović 11 Cuadrado 12 Alex Sandro 14 Milik 15 Gatti 17 Kostić 18 Kean 20 Miretti 22 Di Maria 23 Pinsoglio 24 Rugani 30 Soulé 36 Perin 43 Iling-Junior 44 Fagioli 45 Barrenechea".