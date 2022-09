Sissoko fiducioso: “Confido nella Juventus per la sfida con il PSG”

Momo Sissoko, ex centrocampista, ha detto la sua sulla gara di Champions League tra Paris Saint-Germain e Juventus, parlando anche di Galtier.

redazionejuvenews

Momo Sissoko, doppio ex di Juventuse PSG, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando del match di Champions League. Ecco le sue parole: "E' un po' la mia sfida, perché ho giocato in entrambe le squadre. Psg e Juve sono due top del calcio europeo, non vedo l'ora di gustarmi a pieno questo incontro. Per i bianconeri sarà una partita difficile, specialmente a livello difensivo per via di quei tre fenomeni lì davanti. Il Psg è una squadra che non fa fatica a trovare la via del gol, segna a raffica e crea tante occasioni a partita. Ma confido nella Juve".

Sulla gara: "Le due squadre sono sullo stesso livello, stiamo parlando della Juventus che fa parte dell'élite del calcio europeo. Il Paris è nel complesso molto forte, ma non è esente da punti deboli. La Juve dovrà esser brava a trovarli e colpirli. L'atteggiamento della Juve? Farà una partita difensiva, cercando di non offrire soluzioni letali al trio delle meraviglie. L'intento della Juve sarà quello di far male in contropiede. La tattica in questa partita sarà fondamentale, Allegri è un allenatore esperto e preparato. Sta facendo un buon lavoro, a Firenze non ha giocato bene ma è consapevole che quella di Parigi non sarà la stessa partita. Riuscirà ad imbrigliare il gioco di Galtier".

Su Galtier: "Le idee di Galtier sono molto chiare, vuole che il Psg sia intenso e non pensi soltanto ad offendere. A Messi, Mbappe e Neymar, ad esempio, richiede un lavoro più difensivo rispetto al suo predecessore Pochettino. Rispetto all'anno scorso è una squadra più pericolosa. Le opinioni in Francia sulla Juve? La Juventus non viene sottovalutata, è considerata una squadra temibile e insidiosa. Il Psg, chiaramente, è tra le favorite alla vittoria finale, ma domani affronterà un avversario che venderà cara la pelle. Prima ho detto che sarà un incontro difficile per i bianconeri, ma non è che per i padroni di casa sarà molto più semplice".