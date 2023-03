Juve, i convocati dell’Italia U19: quattro bianconeri in lista

La Nazionale italiana U19 di Bollini ha diramato la lista dei convocati per la Fase Elite dell'Europeo. Nell'elenco gli juventiniDellavalle, Hasa, Turcoe Mancini. Ecco la nota della FIGC: "La Nazionale Under 19 si prepara per la fase élite del Campionato Europeo di categoria. Alberto Bollini ha convocato 28 giocatori per il raduno che si terrà a dal 5 all’8 marzo al Centro Tecnico di Coverciano, a pochi giorni dalla partenza (20 marzo) per Brema dove, dal 22 marzo, si svolgerà la seconda fase della qualificazione europea.