Juventus Primavera, vittoria per 3-0 contro l’Empoli: sugli scudi Hasa

La Juventus Primavera di Paolo Montero ha battuto l'Empoli per 3-0, ottenendo un'importante vittoria in campionato dopo un periodo difficile.

redazionejuvenews

La JuventusU19 di Paolo Montero ha battuto l'Empoli per 3-0, conquistando il secondo posto in classifica. In rete Turco, Hasa a Nonge. Ecco il report: "La Juventus Under 19 si prende il secondo posto solitario in classifica e lo fa con una vittoria netta e mai in discussione sull'Empoli: il 3-0 di Vinovo ha le firme di Hasa, Turco e Nonge Boende. Un successo costruito tutto nel primo tempo, con una gestione lucida e matura del vantaggio nella ripresa. LA PARTITA Contro l'Empoli reduce da sei risultati utili consecutivi, la Juventus Under 19 di Mister Montero scende in campo con le idee chiare: ottenere la vittoria per prendersi il secondo posto in solitaria in classifica. La prima occasione del match è quindi bianconera, con Hasa, al 9' che impegna Sutbljar, ma l'Empoli non resta certo a guardare e al 15' Daffara è chiamato al grande intervento per evitare il vantaggio ospite. Seck colpisce di testa a botta sicura, ma Daffara si supera.

Scampato il pericolo, la Juve, dopo il brivido legato al gol annullato all'Empoli, si riorganizza e con Maressa impegna Sutbljar È il 25' e l'equilibrio è destinato a durare ancora cinque minuti. Alla mezz'ora, infatti, Turco scappa via a Guarino in area e viene steso dal numero 14 dei toscani in area: calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Hasa che sceglie la conclusione centrale e porta in vantaggio la Juve. Quinto gol in campionato per il numero '10' bianconero. Il gol non accende la partita e al 39' arriva anche il raddoppio ed è una rete bellissima. Lo è a partire dal passaggio, con il tocco di Mancini che serve Turco nel cuore dell'area dell'Empoli, poi il resto lo fa l'attaccante bianconero che manda a vuoto gli avversari con una finta e poi piazza il pallone alle spalle di Sutbljar. Rete, raddoppio e dedica commossa di Nicolò per un amico scomparso questa mattina. Prima dell'intervallo c'è ancora spazio per emozioni e per un altro gioiello.

Il tris, infatti, è un piccolo capolavoro di Nonge Boende che si inventa una traiettoria dolcissima e imparabile dal limite dell'area. I bianconeri, così, vanno al riposo sul 3-0. La dedica di Turco La Juve gestisce con grande ordine anche all'uscita dagli spogliatoi. L'ampio vantaggio, unito alla sicurezza messa in campo dai bianconeri, permette di non riaccendere mai davvero le speranze dell'Empoli. Daffara si limita, così, all'ordinaria amministrazione e il secondo tempo scivola via senza spunti e scossoni. Anzi, nel finale l'occasione è ancora bianconera. Hasa cerca la doppietta, ma Sutbljar evita il poker. In pieno recupero arriva l'espulsione per Renzi, con l'Empoli che chiude in dieci. Per la Juve tre punti importanti che vogliono dire secondo posto".