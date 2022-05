Juventus, i convocati per il match contro il Genoa: rientra Cuadrado

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Genoa: recuperati Cuadrado e De Sciglio.

La Juventus , domani sera alle 21 scenderà in campo contro il Genoa , match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. I bianconeri, grazie al pareggio della Roma , sono già aritmeticamente in Champions League, ma è ancora vivo l'obiettivo terzo posto, visto che il Napoli dista solo un punto ed i partenopei hanno sulla carte un impegno più difficile, contro il Torino fuori casa. Comunque, le attenzioni della Vecchia Signora sono puntate sulla finale di Coppa Italia contro l' Inter , gara che si disputerà mercoledì sera allo stadio Olimpico di Roma, unica e ultima opportunità per Madama di portare a casa un trofeo in questa stagione.

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati, e sono diversi gli assenti. Out Locatelli e McKennie che proveranno a rientrare per le ultime due partite della stagione, o al massimo per la sfida contro i nerazzurri, anche se le chance diminuiscono di giorno in giorno. Fuori dalla lista Chiesa e Kaio Jorge, che hanno concluso anzitempo la propria stagione e si rivedranno soltanto in autunno inoltrato. Non convocati neanche Luca Pellegrini, che in settimana si è procurato un infortunio alla caviglia, e Danilo. Recuperati a pieno regime, invece Arthur, De Sciglio e Cuadrado, che saranno regolarmente nell'elenco, al rientro dopo i rispettivi infortuni. Conferma anche per Miretti, che come annunciato dal mister toscano, giocherà ancora titolare, dopo l'esordio nella gara con il Venezia. In lista anche Marley Aké, esterno che potrà dare il suo contributo, anche per far rifiatare i titolari in vista della finalissima di mercoledì. Infatti al francese verrà concesso molto probabilmente uno spezzone, viste anche le sue qualità da spacca-partita, un po' come accadeva con Douglas Costa.