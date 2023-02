Mercato, Balzarini spaventa la Juve: “Mi hanno dato per certo che…”

Fa forse un po' effetto dirlo, ma la Juve domani sera si gioca una partita fondamentale per il proprio destino e per quello del proprio allenatore. Fa effetto perché il match in questione è un Nantes-Juve di Europa League, non la competizione alla quale la Vecchia Signora è solita partecipare. Guai però a sottovalutare l'impegno, anche perché vincendo tale torneo si approderebbe direttamente alla prossima Champions, obiettivo primario del club.