Juventus, i convocati per la gara di Champions League

La Juventus, ha da poco diramato la lista dei giocatori convocati per la trasferta in Norvegia. Gatti assenza delle ultime ore.

La Juventus, attraverso una nota ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro il Bodo Glimt. Oltre alle assenze di Bremer, Rugani e Milik, non farà parte della trasferta anche Federico Gatti, causa influenza.

La nota della società

Alle ore 21:00 di domani, martedì 25 novembre 2025, la Juventus affronterà in trasferta il Bodo/Glimt e la sfida contro i norvegesi coinciderà con la quinta giornatadella League Phase della UEFA Champions League. Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di Luciano Spalletti per il match in Norvegia.