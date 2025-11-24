Juventus, i convocati per la gara di Champions League
Lorenzo Focolari
24 Novembre, 14:50
Convocati
La Juventus, ha da poco diramato la lista dei giocatori convocati per la trasferta in Norvegia. Gatti assenza delle ultime ore.

La Juventus, attraverso una nota ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro il Bodo Glimt. Oltre alle assenze di Bremer, Rugani e Milik, non farà parte della trasferta anche Federico Gatti, causa influenza.

La nota della società

Alle ore 21:00 di domani, martedì 25 novembre 2025, la Juventus affronterà in trasferta il Bodo/Glimt e la sfida contro i norvegesi coinciderà con la quinta giornatadella League Phase della UEFA Champions League.

Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di Luciano Spalletti per il match in Norvegia.

UCL | BODO/GLIMT-JUVENTUS, I CONVOCATI

1 Perin

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Zhegrova

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

25 Joao Mario

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal

40 Rouhi

43 Fuscaldo

