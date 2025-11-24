Juventus, i convocati per la gara di Champions League

La Juventus, attraverso una nota ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro il Bodo Glimt. Oltre alle assenze di Bremer, Rugani e Milik, non farà parte della trasferta anche Federico Gatti, causa influenza.
La nota della società
Alle ore 21:00 di domani, martedì 25 novembre 2025, la Juventus affronterà in trasferta il Bodo/Glimt e la sfida contro i norvegesi coinciderà con la quinta giornatadella League Phase della UEFA Champions League.
Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di Luciano Spalletti per il match in Norvegia.
UCL | BODO/GLIMT-JUVENTUS, I CONVOCATI
1 Perin
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Vlahovic
10 Yildiz
11 Zhegrova
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
25 Joao Mario
27 Cambiaso
30 David
32 Cabal
40 Rouhi
43 Fuscaldo