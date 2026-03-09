Juventus, per il contratto di Spalletti manca solo la firma

Il rapporto tra la Juventus e Spalletti è destinato a durare. Il tecnico toscano ha convinto la società, che sta ultimando il suo contratto.

Si parla tanto del futuro di Luciano Spalletti e di quello della panchina bianconera. Dopo aver trovato l’accordo per tenere il tecnico toscano fino a giungo, la società si è decisa a offrirgli un nuovo contratto. L’allenatore di Certaldo ha trasmesso fiducia e grinta alla squadra lasciata da Igor Tudor, e gli stessi giocatori la riflettono in campo e fuori. Nel giorno del compleanno del mister, capitan Locatelli e i suoi compagni hanno festeggiato con allegria il loro allenatore. La sera stessa sono scesi in campo contro il Pisa, ed hanno ottenuto un’ottima vittoria, facendo così un regalo al mister. L’ex CT della Nazionale è riuscito a scuotere i suoi giocatori dopo un primo tempo opaco, in cui la Juventus sembrava in difficoltà. Spalletti ha toccato le corde giuste durante l’intervallo, e il risultato è stato eccellente: 4-0 e quarto posto che dista solo un punto. Non ha avuto paura di cambiare assetto tattico durante la partita, ed è stato ripagato.

Sono queste le caratteristiche che stanno spingendo Comolli a prolungare il contratto del suo allenatore. Nei prossimi giorni, le parti si incontreranno per mettere nero su bianco un accordo di cui già si parla. Contratto fino al 2028, oppure per un altro anno con opzione per i successivi. I tifosi juventini sognano di aprire un ciclo di vittorie con Spalletti, che di imprese e successi ne ha già fatti in carriera.