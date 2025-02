Juventus, firma sul contratto per Di Biase e Jakab

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei contratti nelle giovanili.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sulle firme dei contratti nelle giovanili: “Gianmarco Di Biase ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2027. Prosegue, dunque, il legame tra il Club bianconero e il giocatore nato nel 2005. di-biase-scaglia-rinnovo Il giovane attaccante, in prestito da gennaio alla Pergolettese – con cui ha debuttato tra i professionisti lo scorso 2 febbraio – nel girone A di Serie C, è bianconero da inizio 2023 e ha collezionato, nella prima parte di stagione, 23 presenze con la maglia dell’Under 20 mettendo a referto 10 gol e 5 assist”.

Il contratto di Jakab

"Matyas Jakab è un nuovo giocatore della Juventus: il giovanissimo portiere, in arrivo dal Settore Giovanile dell'Honved – squadra ungherese – ha firmato un contratto fino al 2027 con il nostro Club ed è pronto a unirsi all'Under 16. Nato e cresciuto calcisticamente in Ungheria, questa è la prima esperienza all'estero per lui, lontano dal suo Paese d'origine. Jakab, ora, è pronto a offrire il suo contributo alla squadra allenata da Claudio Grauso".