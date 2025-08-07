Juventus: continua la preparazione in Germania

I bianconeri si stanno allenando in vista della ripresa delle ostilità e dell'inizio del nuovo campionato in programma tra due settimane

La Juventus continua a preparare l’inizio della prossima stagione: i bianconeri si stanno allenando in Germania ospiti dell’HQ dell’Adidas per il secondo anno consecutivo, dove rimarranno fino a domenica, quando giocheranno in amichevole contro il Borussia Dortmund. La squadra effettuerà anche oggi una doppia seduta, che la vedrà in campo al mattino e al pomeriggio.

Il lavoro continua

“Continua il lavoro della Juventus in Germania, nel Training Camp a casa adidas, con una giornata in cui la Prima Squadra maschile bianconera ha svolto una doppia sessione d’allenamento.

Il gruppo a disposizione di mister Igor Tudor in mattinata, dopo il riscaldamento e il torello iniziale, si è concentrato sul lavoro tecnico e tattico, chiudendo la prima seduta della giornata con delle partitelle.

Pomeriggio di nuovo in campo con focus sul lavoro tecnico, con allenamento aperto al pubblico con ospiti adidas e member presenti – a quattro giorni dalla seconda amichevole del precampionato bianconero, quella in programma contro il Borussia Dortmund domenica 10 agosto alle ore 17:30 al Signal Iduna Park di Dortmund.” (Juventus.com)