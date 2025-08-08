Juventus: continua la preparazione in Germania

La Juventus si sta allenando in Germania al quartier generale dell’Adidas per preparare l’inizio della prossima stagione. I bianconeri entreranno domani nella seconda parte della settimana, che si concluderà con l’amichevole in programma contro il Borussia Dortmund, a seguito della quale la squadra tornerà a Torino.
Focus sulla tattica
“Continua in Germania a casa adidas il Training Camp dei bianconeri: la settimana entra nella sua seconda fase, che condurrà al test match di domenica alle 17.30 a Dortmund con il Borussia.
Oggi per il gruppo dei bianconeri in programma un solo allenamento, che si è svolto al mattino. Focus di giornata è stato sul pressing, che è stato oggetto, fra le altre esercitazioni, di una serie di partitelle a tema.
Pomeriggio, come si diceva, libero per il gruppo, che torna quindi al lavoro domani”. (Juventus.com)