Juventus: continua la preparazione in Germania
Juventus: continua la preparazione in Germania

Cristiano Passa
TORINO
8 Agosto, 08:34
La squadra bianconera continua la sua preparazione in Germania dove giocherà domenica contro il Borussia Dortmund

La Juventus si sta allenando in Germania al quartier generale dell’Adidas per preparare l’inizio della prossima stagione. I bianconeri entreranno domani nella seconda parte della settimana, che si concluderà con l’amichevole in programma contro il Borussia Dortmund, a seguito della quale la squadra tornerà a Torino.

Focus sulla tattica

“Continua in Germania a casa adidas il Training Camp dei bianconeri: la settimana entra nella sua seconda fase, che condurrà al test match di domenica alle 17.30 a Dortmund con il Borussia.
Oggi per il gruppo dei bianconeri in programma un solo allenamento, che si è svolto al mattino. Focus di giornata è stato sul pressing, che è stato oggetto, fra le altre esercitazioni, di una serie di partitelle a tema.
Pomeriggio, come si diceva, libero per il gruppo, che torna quindi al lavoro domani”. (Juventus.com)

