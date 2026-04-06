Juventus, continua la dinastia Marchisio: Davide in prima squadra

Da Claudio a Davide, con in comune un cognome importante. Il figlio di Claudio Marchisio è stato chiamato da Spalletti per la prima volta.

Un cognome che non passa inosservato

Alla Juventus certi cognomi non passano mai inosservati. Marchisio è uno di questi. Un nome che richiama ricordi indelebili, gol pesanti, eleganza in mezzo al campo e un senso di appartenenza raro nel calcio moderno. Oggi, però, quel cognome torna a farsi sentire in modo nuovo, fresco, proiettato al futuro: Davide Marchisio, classe 2009, centrocampista dell’Under 17 bianconera e figlio di Claudio Marchisio, sta iniziando a ritagliarsi uno spazio importante nel panorama giovanile italiano. Due gol e tre assist in stagione, ma soprattutto personalità, visione di gioco e intelligenza tattica che lo rendono uno dei prospetti più interessanti tra i pari età. Come il padre, Davide interpreta il ruolo con qualità e letture da centrocampista completo, capace di legare i reparti e dare ordine alla manovra.

La prima volta con i “grandi”

A certificare il valore del giovane Marchisio è arrivato un segnale forte da parte di Luciano Spalletti. Nella giornata di ieri, il tecnico ha deciso di premiarlo facendolo allenare per la prima volta con la prima squadra. Un momento simbolico, documentato dallo stesso Davide sui social, che rappresenta molto più di una semplice seduta di lavoro: è un attestato di stima, un’investitura silenziosa, un primo contatto con il mondo dei “grandi”. Spalletti, da sempre attento ai giovani e alla crescita interna del talento, ha voluto osservare da vicino questo ragazzo che porta un cognome importante ma che sta costruendo il proprio percorso con merito e dedizione quotidiana.

Dalla Next Gen al professionismo

Il percorso di Davide sembra già orientato verso il progetto Next Gen, la naturale anticamera della prima squadra juventina per i talenti più promettenti del vivaio. A 17 anni da compiere ad agosto, potrebbe presto entrare stabilmente in quel circuito che negli ultimi anni ha lanciato diversi giovani nel calcio professionistico. Per la Juventus, valorizzare un profilo come il suo significa dare continuità a una tradizione familiare ma, soprattutto, investire su qualità reali. Un eventuale futuro contratto da professionista, quando sarà il momento, avrà anche un sapore particolare: a curarne gli interessi ci sarà infatti un procuratore d’eccezione, papà Claudio, che conosce alla perfezione cosa significhi crescere e affermarsi con la maglia bianconera addosso.

Davide Marchisio dovrà essere bravo a non farsi pesare il cognome che porta. Come tanti figli d’arte in questa Serie A (Daniel Maldini l’esempio migliore), il piccolo “Principino” si costruirà una carriera tutta sua, cercando di non imitare il padre, ma di far esaltare la sua personalità.