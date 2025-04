Juventus, da Conte a Tonali: doppio annuncio su Sportitalia!

Aggiornamenti pesantissimi in casa Juventus riguardanti Antonio Conte e Tonali: il punto della situazione su tutto

La Juventus vuole e deve cambiare rotta. Il ko contro il Parma ha fatto riemergere nuovamente le vecchie lacune che hanno mandato in mille fumi il progetto Thiago Motta. Un inciampo ci può stare, ma l’obiettivo deve assolutamente essere centrato. E l’obiettivo la qualificazione alla prossima Uefa Champions League. Lo scontro diretto contro il Bologna di inizio maggio sarà, in questo senso, un vero e proprio dentro e fuori. Poi, sarà rivoluzioni. O qualcosa del genere. Probabilmente si cambierà in panchina, a meno che Tudor non arrivi quarto e faccia un ottimo Mondiale per Club. E sicuramente, ci saranno nuovi innesti. Gente di qualità, che possa alzare sensibilmente il livello e tecnico e tattico della rosa. Sportitalia, in questo senso, fa un punto molto preciso delle strategie juventine.

Juventus, da Conte a Tonali: tutte le mosse di calciomercato

Gianluigi Longari, nel suo editoriale per Sportitalia, ha spiegato che per il discorso panchina: “È noto che il profilo di Antonio Conte sarebbe quello prediletto, così come è altrettanto evidente che la strada per potervisi accostare è la più impervia rispetto ad ogni altra possibile alternativa. Il contratto con il Napoli e con De Laurentiis parla chiaro. Ad ogni modo, i contatti in chiave mercato procedono nella programmazione della costruzione della nuova rosa, senza escludere la prospettiva di investimenti di primo piano, perseguibili in caso di partecipazione alla massima competizione continentale”.

Sul calciomercato, invece, come dicevamo, il nome caldo è quello di Sandro Tonali. Così Longari: “L’apprezzamento nei confronti di Sandro Tonali lo abbiamo sdoganato già lo scorso gennaio, e per quanto possa essere complicato ed oneroso provare a concretizzarlo i bianconeri lo valuteranno con grande attenzione”. Infine, la Juventus cerca anche un attaccante. La situazione: “Il restyling sarà totale anche in attacco, con l’uscita di Vlahovic e con i discorsi sottotraccia che hanno coinvolto già mesi addietro sia il sogno Osimhen che il corteggiatissimo Lookman ormai al termine del suo ciclo atalantino. Altro profilo seguito da vicino è quello di Lucca, destinato a cambiare maglia in estate dopo avere flirtato con un possibile cambio di maglia nel mese di gennaio”.