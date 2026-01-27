Juventus, Conte su Spalletti: “È un bravissimo allenatore, ma…”

Così Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions tra Napoli e Chelsea: le sue parole su Spalletti

Nel corso della conferenza stampa tenuta oggi alla vigilia del match di Champions di domani sera contro il Chelsea Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato delle frasi pronunciate da mister Spalletti negli scorsi giorni. Queste le parole di Conte sulla partita disputata tra Juventus e Napoli e sul tecnico bianconero:

“Juve-Napoli? Un risultato molto bugiardo. Non siamo stati dominati per niente. Spalletti ha detto che ha vinto contro gli ex campioni d’Italia? Se ha detto una cosa del genere sicuramente è stata una frase infelice: perché innanzitutto abbiamo lo scudetto ancora sulla maglia, bisogna portare rispetto. Io non mi sarei permesso di dire una cosa del genere nei confronti di un’altra squadra. Me lo state dicendo adesso e mi dispiace perché Luciano è un bravissimo allenatore, ma deve stare più attento quando parla. Non può dire una cosa del genere, mancano ancora 16 partite: magari lui ci ha visto così male e ci ha già tolto lo scudetto, dispiace perché abbiamo fatto tanto per cucircelo. Bisogna avere rispetto: buona fortuna a lui”.