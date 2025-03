Il ritorno di Conte alla Juventus: la società ha deciso | News

In casa Juventus si continua a parlare di calciomercato e di quello che potrebbe succedere sul fronte legato al tecnico

Scrivi Antonio Conte, pensi Juventus. Il connubio è di quelli storici e affonda le proprie radici su una carriera da calciatore vissuta da simbolo di resilienza e foga agonistica, poi in una ricca e prospera parentesi da allenatore. Non solo i tre scudetti vinti tra il 2011 e il 2014 ma, letteralmente, il ripristino di una mentalità vincente che è sempre appartenuto allo spirito Juve e che si era sbiadito negli anni immediatamente successivi al ritorno in Serie A dopo lo scandalo Calciopoli. Insomma, con Antonio Conte la Juve è tornata a fare la Juve. Poi ci ha pensato Allegri a portare avanti l’opera. E ora, c’è di nuovo bisogno di tornare a fare la Juve. Riabituarsi a vincere, ad alzare trofei. Per questo motivo, c’è chi fa il nome dell’attuale allenatore del Napoli per la panchina bianconera. Il suo, è uno dei nomi che circola per l’eventuale successione di Thiago Motta. Ma che cosa c’è di vero? Proviamo a capirlo.

Juve-Conte s’ha da fare? Ecco la decisione / News calciomercato

Un eventuale ritorno di Antonio Conte alla Juventus – riporta la Gazzetta dello Sport – andrebbe in contrasto con la nuova politica societaria. Conte, infatti, sarebbe disposto a tornare – non ha mai fatto mistero che gli piacerebbe, prima o poi – ma lo farebbe solo dinanzi a garanzie di un certo tipo in sede di calciomercato. Il tecnico, un po’ come sta facendo al Napoli, chiederebbe di puntare su giocatori già affermati non da formare. Cosa che invece vuole fare, in questa fase, la Juventus. Puntando sui giovani. Questa divergenza rende complicato il suo ritorno all’Allianz Stadium, nonostante il legame profondo con la squadra e i suoi sostenitori. Se dovesse essere addio con Thiago Motta, quindi, è probabile che si punterà su un allenatore più economico e più abituato a lavorare con i giovani.