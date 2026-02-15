Juventus, Condò a Sky: “Partita condizionata da un grave errore”

Le parole di Paolo Condò al termine del Derby d’Italia numero 186.

Al termine di Inter-Juventus, dagli studi di Sky Sport, Paolo Condò è intervenuto per parlare della gara. Qui sotto le sue parole:

“È stata una bella partita, condizionata da un grave errore arbitrale nel finale del primo tempo. E per quanto la Juventus ha fatto sullo 0-0 e poi anche sull’1-0, nella prima mezz’ora del primo tempo e per la resistenza che ha opposto in 10 contro 11 probabilmente il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Bisogna oggettivamente riconoscere che quello che è successo nel finale di primo tempo, quando si affrontano due squadre di questo livello, l’inferiorità numerica è una cosa che finisci per pagare come alla fine è successo”.

Sul rosso a Kalulu: “Secondo me il problema non era l’arbitro. Il problema è Bastoni in questa circostanza. Perché probabilmente l’arbitro vede l’incrocio, intuisce un tocco e da lì fischia. Il fatto è che il tocco non giustifica assolutamente il volo che fa Bastoni. E il problema è stato questo ed è un problema di cui abbiamo già parlato molte volte, oggi si ripropone nella partitissima dell’accentuare perché nel suo caso questo tocco poteva portarlo a volare in quel modo”.