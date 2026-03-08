Juventus, Condò a Sky: “Decisivi i cambi nel secondo tempo”

L’analisi di Paolo Condò al termine della sfida tra Juventus e Pisa.

Dagli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha commentato la vittoria della Juventus contro il Pisa per 4 a 0. Qui sotto le sue dichiarazioni:

“Quella di stasera era una partita in cui era obbligatorio vincere. Il primo tempo è stato molto difficolto per la Juventus. Gli allenatori negano che una singola mossa cambi la partita, quindi lo farà anche Spalletti stasera, ma quando tu nell’intervallo togli David che aveva fatto male, metti Boga e sposti Yildiz al centro, diventa dominante: assist, rete e giocate straordinarie. I cambi hanno davvero spaccato in due la partita.”