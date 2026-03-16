Juventus, le condizioni di Thuram dopo la partita di Udine

Il centrocampista francese è stato costretto al cambio durante l'ultima partita della Juventus contro l'Udinese.

Problemi in casa Juventus. Durante il match contro l’Udinese, Kephren Thuram è dovuto uscire per infortunio.

Il calciatore francese era stato schierato da titolare, giocando un buon primo tempo. Verso la fine dei primi 45 minuti, ha iniziato ad accusare un problema alla caviglia sinistra. Ha provato ha rientrare nella seconda metà della partita, ma ha dovuto dare forfait dopo pochi minuti. Al suo posto è entrato Koopmeiners.

Oggi la Juventus si è concessa un giorno di riposo dagli allenamenti, in vista della gara contro il Sassuolo. Quella contro i neroverdi sarà l’ultimo impegno prima della sosta per le nazionali, in cui l’Italia si giocherà un posto per il mondiale.

Gli allenamenti in programma domani saranno l’occasione per capire meglio la situazione di Thuram. Le prime sensazioni sono positive, ma il giocatore non ha ancora svolto alcun accertamento. Lo staff medico non si è detto preoccupato. Il calciatore verrà monitorato giorno per giorno, evitando dei rischi inutili.

L’infortunio non dovrebbe essere troppo invasivo, e non comporterebbe uno stop troppo lungo per il giocatore. La speranza per Spalletti e i suoi compagni è quella di riaverlo per la partita contro il Sassuolo.