Juventus, Conceiçao in conferenza: “Dobbiamo dimostrare la nostra forza sul campo”

Le parole del numero 7 bianconero alla vigilia della sfida di domani contro l’Udinese.

Francisco Conceiçao ha presentato in conferenza stampa il match di domani sera contro l’Udinese. Leggiamo le parole del portoghese:

Siete un gruppo molto unito, questo inciderà nel rush finale? “Senza essere uniti è difficile riuscire a far bene, noi abbiamo mostrato più di una volta di essere un gruppo solido, questo sarà fondamentale per noi in questo rush finale”.

Spalletti molto spesso ti dice di mettere il pallone dentro l’area di rigore, state lavorando su questo? “Sì,in settimana lavoriamo per migliorare tutti i dettagli, a livello di squadra e a livello individuale. Con la settimana lunga stiamo lavorando molto su questo”.

Si stanno gettando le basi per un futuro vincente? “Si vede che giochiamo molto bene, ma penso che abbiamo le potenzialità per fare meglio ancora. Abbiamo tanti giocatori di qualità, per cui dobbiamo ancora far vedere tanto. Siamo comunque concentrati su queste ultime partite, dobbiamo vincere per raggiungere i nostri obiettivi”.

Sulla gara di domani contro l’Udinese? “Loro sono una squadra molto forte, soprattutto in casa. Conosciamo la loro qualità e la forza del loro duo d’attacco, sono una squadra forte ma noi andiamo lì con l’ambizione di vincere la partita”.

Si è parlato di un interessamento per Bernardo Silva, cosa puoi dire in merito? “Lo conosco bene e so che è molto forte, non gli ho parlato della Juve però. Non so se la Juve lo voglia comprare, ma se dovesse chiedermi qualcosa gli dirò che questo è un club dove è fondamentale vincere. Chiunque vorrebbe Bernardo nella propria squadra”.

Il rientro di Vlahovic sarà importante? “Tutte le squadre vogliono avere tutti in forma, anche per noi è così. Dusan è un giocatore molto forte e che ci manca, come tutti i compagni che ora sono indisponibili”.

Cosa vi ha dato mister Spalletti? “Il mister ci ha dato tanto. Giochiamo molto bene e come ho detto abbiamo le qualità per fare molto meglio, ma si vede che la squadra gioca felice, gioca bene. Proviamo sempre ad avere la palla e questo piace soprattutto a chi gioca davanti, perché abbiamo spesso la palla”.

Sarà una bellissima corsa per arrivare in Champions, chi è la favorita? “Io metto la Juve, noi lavoriamo per conquistare la Champions perché sappiamo di avere le carte in regola per essere lì e vogliamo dimostrare sul campo la nostra forza”.