Juventus, comunicato sulle condizioni di Bremer

Il club bianconero, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che Gleison Bremer sarà operato al menisco. Il consulto medico a Lione ha evidenziato una lesione al menisco, costringendo il difensore bianconero ad una nuova operazione allo stesso ginocchio a circa un anno dal brutto infortunio di Lipsia. Di seguito le parole riportate su Juventus.com:
“Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery – Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva”.