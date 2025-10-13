Juventus, comunicato sulle condizioni di Bremer

La Juventus tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha diramato un bollettino medico sulle condizioni di Bremer

Il club bianconero, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che Gleison Bremer sarà operato al menisco. Il consulto medico a Lione ha evidenziato una lesione al menisco, costringendo il difensore bianconero ad una nuova operazione allo stesso ginocchio a circa un anno dal brutto infortunio di Lipsia. Di seguito le parole riportate su Juventus.com:

“Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery – Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva”.