Juventus, Compagnoni si esprime su due attaccanti della Juventus

Il giornalista e telecronista Maurizio Compagnoni ha voluto dire la sua in merito a due attaccanti della Juventus.

Maurizio Compagnoni ha parlato così a Sky Sport. Ha parlato in particolare di Boga e Openda, elogiando il trequartista ivoriano, e affossando l’ex Lipsia. Le sue parole in merito ai due giocatori.

SU BOGA – “A me è sempre piaciuto Boga. È un giocatore che che mi è piaciuto tantissimo, negli ultimi anni ha avuto qualche problemino probabilmente anche personale, però è forte. La Juve ha fatto un grande colpo spesso abbiamo criticato gli acquisti della Juve, adesso con tutto rispetto: 5 milioni per Boga e 46 per Openda“

SU OPENDA – “C’è da aggiungere altro? Con tutto rispetto per Openda che è un giocatore migliore di quello che si è visto alla Juve. Però 46 milioni Openda e cinque Boga“